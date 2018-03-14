Van'da Metruk Binalar Yıkılıyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, metruk binaların yıkılması için kent genelinde çalışma yapılacağını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'nda büyükşehir ve ilçe belediyelerin sorumluluk alanlarındaki metruk binalarla ilgili toplantı düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları İbrahim Civelek ve İshak Çınar ile ilçe kaymakamları ve belediye başkan vekilleri ile Tuşba ve Gevaş belediye başkanları, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici katıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığının talimatıyla ülke genelinde metruk binaların ortadan kaldırılması için çalışma başlatıldığını belirtti.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Metruk binaların yıkılması için Van'da seferberlik başlatıyoruz. Mayıs ayının sonuna kadar bu konuda önemli mesafe katetmeliyiz. Bu metruk yapıların yıkımıyla ilgili elimizde yeterli hukuki dayanak var. Yetkilerimizi sonuna kadar kullanıp oralar hakkında gereğini yapmamız lazım. Burada depremde hasar görmüş binaları kast etmiyorum. Terk edilmiş, içinde insan yaşamayan, uyuşturucu başta olmak üzere, bir takım suçlara yer olarak kullanılması muhtemel, görünümüyle her an çökecekmiş gibi duran yani tehlike arz eden binaları işaret ediyorum."

Van'da çok sayıda metruk binanın belediyeler tarafından yıktırıldığını aktaran Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Şehrimizde hala çok fazla metruk bina var. Belediye başkanlarımızın, bu konuyla alakalı bir plan yapmasını ve plan çerçevesinde mayıs ayı sonuna kadar, iki buçuk aylık dönemde, verimli şekilde çalışılmasını ve hızlı sonuç alınmasını istiyorum. Van'da deprem dolayısıyla epey hasarlı ve metruk bina var. Bu konuyu bizzat takip edeceğim. İdarecilerimiz bizlere tespitlerini ve nasıl bir çalışma yapacağını bildirecek. AFAD koordinesinde yürütülecek çalışmalara, valilik ve büyükşehir belediyesi olarak memnuniyetle gereken desteği veririz. İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve jandarma komutanlıklarımızın, uyuşturucu ile mücadele kapsamında metruk bina tespitleri vardır. Metruk binaları bir hafta içinde tespit etmeli, yıkım planı yapmalı ve çalışmaya başlamalıyız."