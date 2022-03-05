Van'da, metruk binada 85 Afgan kaçak göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da, metruk binada 85 Afgan kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Gülay Kuyucu - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da, metruk binada 85 Afgan kaçak göçmen yakalandı

VAN'da, jandarma ekiplerince metruk binaya yapılan baskında, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 85 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

VAN'da, jandarma ekiplerince metruk binaya yapılan baskında, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 85 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 85 Afgan göçmenin metruk binada gizlendiğini tespit etti. Binaya baskın yapan ekipler, kaçak göçmenleri yakaladı. Göçmenlerle yapılan mülakat, araştırma ve fotoğraflı teşhis çalışması sonucu bölgeye kaçak getirenlerin M.A. ve R.A. olduğu saptandı. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Van'da, metruk binada 85 Afgan kaçak göçmen yakalandı

Van'da, metruk binada 85 Afgan kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

Afganistan, Jandarma, Göçmen, Afgan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title