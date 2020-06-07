Van'da metamfetamin ve esrar ele geçirildi VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 35 kilo toz esrar, 17 kilo metamfetamin, 2 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 35 kilo toz esrar, 17 kilo metamfetamin, 2 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'nden, ilçe merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, ilçeye bağlı Ogulveren Mahallesi Mescit mevkiine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda, 71 paket halinde 35 kilo toz esrar, 17 kilo metamfetamin, 2 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA