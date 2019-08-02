Van'da 'Mesleki Gelişim' konferansı

Van'da "Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı" çerçevesinde okul idarecilerine yönelik konferans gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde yürütülmekte olan "Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı" kapsamında Van TED Koleji'nde düzenlenen konferansa Merkez Valisi Musa Işın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Eğitim Yöneticisi M. Salih Haskanlı, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Talat Toy ve İsa Şipal, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Uçkan, Kurs Merkez Müdürü Mehmet Güven, Bakanlık tarafından program kapsamında görevlendirilen eğitim görevlileri ve okul müdürleri katıldı. "Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı" kapsamında gerçekleştirilen eğitimler ile okul yöneticilerinin sürekli kendilerini geliştirmeye ve öğrenmeye istekli olmaları, başarılı bir kapsayıcı okulda liderlik rolünü üstlenebilmeleri amaçlanan konferansın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, bu tür programların son derece önemli olduğunu belirterek, öğretmen ve okul idareci faktörünün bu anlamda önemli olduğunu söyledi.

Merkez Valisi Musa Işın ise, "Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı"na yönelik okul idarecilerine konferans verdi.

Van'da görev yapan 366 idareci, program kapsamında eğitim aldı. - VAN

Kaynak: İHA