Mesire alanında kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi
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Mesire alanında kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi

21.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:34

Van'ın Edremit ilçesinde belediyeye ait mesire alanında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi.

Van'ın Edremit ilçesinde belediyeye ait mesire alanında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi.

Edremit Belediyesi, 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Bu kapsamda, Devlet Su İşleri Dinlenme Tesisleri yanındaki mesire alanında geçen hafta kesilen ağaçların yerine yeni fidanlar toprakla buluşturuldu.

"Kentin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok"

Etkinliğe katılan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edremit Belediyesine ait mesire alanındaki ağaçların kimliği belirsiz kişilerce kesilerek Van Gölü'ne atıldığını söyledi.

Kentteki güzelliklere kimsenin zarar verme hakkının olmadığını belirten Arvas, şunları kaydetti:

"Onlar keserse biz dikeceğiz, onlar yıkarsa biz imar edeceğiz, onlar bu şehre düşmanlık yaparlarsa biz de bu şehre dostluk ve hizmetkarlık edeceğiz. Şehrimizin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Ağaç ve yeşillik bizim kültürümüzde var. Ağaçlık alanlar her düşünceye sahip insanın istifade ettiği yerlerdir. İlçemize kazandırdığı güzel hizmetlerden dolayı Edremit Belediyemize teşekkür ediyorum."

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise mesire alanında kesilen ağaçların yerine daha fazla fidan diktiklerini aktardı.

Etkinliği Nevruz Bayramı'na denk getirmek istediklerini aktaran Say, "Ağacı yaşatan, ağacı koruyan, ağaçla ilgili birçok hadis bulanan bir dinin mensubuyuz. Onlar yıktıkça, yaktıkça biz ihya etmeye devam edeceğiz. Van'ımız bölgenin en güzel ve en yeşil bölgelerinden biri. İlçemizi daha güzel günlere hazırlayacağız. Şehrimiz denizi, yeşilliği ve güzellikleriyle bölgenin en güzel kenti olacak. Yaşanan ağaç katliamından sonra kesilen ağaçların yerine yeni fidanlar dikerek yeşilliğimizi koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Van Gölü Aktivistleri ve Pedalşör Bisiklet Grubu üyeleri destek verdi.

Mesire alanında kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi
Mesire alanında kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi
Mesire alanında kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi
Mesire alanında kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi
Mesire alanında kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi
Mesire alanında kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi
Mesire alanında kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi
Mesire alanında kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi
Mesire alanında kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi
Mesire alanında kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi
Mesire alanında kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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