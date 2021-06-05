Van'da Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi açıldı

Van'da Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi açıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törende Van'daki Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törende Van'daki Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve önceki gün devreye alınan 80 milyon bütçeli Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin açılışı için tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katıldığı programda kurdele kesilerek açılışı yapılan tesisinin Van Gölü'nü kirlilikten kurtarması bekleniyor.

Açılışın ardından gazetecilere açıklama yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü Koruma Eylem Planı kapsamında Van Gölü'nü kirlenmekten alıkoyacak tesisin temelini iki yıl önce attıklarını hatırlattı.

112 dönüme kurulan tesis için yaklaşık 80 milyona lira harcandığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Tesisimizin devreye girmesiyle Van Gölü ciddi anlamda kirlenmekten kurtuldu. Bununla birlikte yıllardır göle deşarj edilen atık su sahilde dip çamuru oluşturmuş. Bu çamur hem kirliliğe hem de kokuya neden olmakta. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyemiz el ele vererek dip çamur temizliğine başladı. İnşallah kısa sürede sahilimizi bu çamurdan arındırarak Van halkını Van Gölü ile bulaştıracağız."

Açılış törenine, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkemoğlu ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı Açıklaması
Korona tedbirlerinde gevşeme olabilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Haziran'ı işaret etti
Korona tedbirlerinde gevşeme olabilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Haziran'ı işaret etti
'Futbolda şike kumpası' davasında karar açıklandı
"Futbolda şike kumpası" davasında karar açıklandı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat İrem Derici Burak Sergen Seren Serengil
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.06.2021 17:41:12. #1.13#

title