Van'da Menfez İçinde 127 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde arama yapan polis ekipleri, menfez içerisine gizlenmiş 6 poşette 127 kilo 898 gram eroin ele geçirdi. Polis, eroinin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Karagündüz ve Ilıkaynak mahalleleri arasında bulunan karayolu üzerindeki menfezde arama yaptı. Aramalarda, bir menfez içerisine gizlenmiş 6 poşet içerisinde, 125 paket halinde 127 kilo 898 gram eroin ele geçirildi. Polis, şüpheli veya şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA