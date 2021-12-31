Van'da Mekke'nin fethinin yıl dönümü kutlandı

VAN (AA) - Mekke'nin fethinin 1391. yıl dönümü Van'da kutlandı.

Anadolu Gençlik Derneği'nce (AGD) Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlanan programda Mekke'nin fethiyle ilgili şiirler okudu.

AGD Van Şubesi Başkanı Ömer Gündüz, burada yaptığı konuşmada, Mekke'nin fethinin her yıl olduğu gibi aynı coşkuyla kutlandığını söyledi.

Gündüz, "Yeryüzünün ilk binası Kabe'nin bulunduğu şehir olan Mekke, İslam ordularınca Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri ya da miladi yıl dönümünü ya da fethin kronolojisini konuşmaktan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doktora Öğretim Üyesi Ömer Demirbağ programda Mekke'nin fethinin önemiyle ilgili bir konferans verdi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı gece ilahi ve ezgilerle devam etti.

AA / Özkan Bilgin - Son Dakika Haberleri

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