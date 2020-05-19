Van'da mayıs ayında karla mücadele çalışması
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Van'da mayıs ayında karla mücadele çalışması

Van'da mayıs ayında karla mücadele çalışması Yer yer iş makinesinin boyunu aşan kar yığınları temizlendi Van'ın Başkale ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan yerleşim yerinin yolu, yaz mevsimine sayılı günler kala kardan temizleniyor.

Van'da mayıs ayında karla mücadele çalışması
19.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:09

Van'da mayıs ayında karla mücadele çalışması

Yer yer iş makinesinin boyunu aşan kar yığınları temizlendi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan yerleşim yerinin yolu, yaz mevsimine sayılı günler kala kardan temizleniyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkale Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri, kış mevsiminde kar ve çığ nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarını tek tek açıyor. Başkale ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Dallı Mahallesi'nin yolu da yaz mevsimine sayılı günler kala ulaşıma açılmak için ekipler çalışıyor. Yüksek rakımda bulunması nedeniyle mevsimin neredeyse 7 ayı kar manzarası eksik olmayan Yukarı Dallı Mahallesi yolu, yer yer iş makinelerinin de boyunu aşan kar yığınlarından temizlendi.

Kaynak: İHA

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