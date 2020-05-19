Van'da mayıs ayında karla mücadele
Van'ın Başkale ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerdeki kardan kapalı yolları açmak için çalışma yürüttü.
19.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:34
Van'ın Başkale ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerdeki kardan kapalı yolları açmak için çalışma yürüttü.
Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkale Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan Yukarıdallı mahallesi yolunu açmak yoğun çaba harcadı.
Karla mücadele ekipleri, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki yerleşim yerinin yolunu iş makinesiyle temizleyerek, ulaşıma açtı.
Kaynak: AA