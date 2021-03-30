Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
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Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsüSAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasına göre Van, 'orta riskli' iller arasında yer alınca maviden sarı kategoriye geçti.

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Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü

SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasına göre Van, 'orta riskli' iller arasında yer alınca maviden sarı kategoriye geçti. Kentteki restoran ve kafelerde ise yeni düzenlemeyle yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul edilmeye başlandı. Vanlılar, vaka artışına üzüldüklerini belirtip, tedbirlere tam uyum gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka oranı haritasına göre, 'orta riskli' iller arasında yer alan Van, maviden sarı kategoriye geçti. Yaklaşık 1 ay önce paylaşılan risk haritasında, Türkiye'nin en iyi illeri arasında bulunan Van'daki vaka artışına, son günlerde özellikle kırmızı bölgelerden gelenler ile taziye ziyaretlerinin neden olduğu belirtildi. Yapılan yeni düzenlemeyle ise kentteki restoran ve kafelerde, yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul edilmeye başlandı.

'SARIYA DÖNÜLMESİNE ÜZÜLDÜK'

Bölge esnafından Sıtkı Cintan, Van'daki tablonun 'mavi'den 'sarı'ya dönmesine üzüldüklerini belirterek, "Kahvaltı salonu işletiyorum. Hastalıktan dolayı belli bir süre kapalı kaldık. Şu an açığım ama biraz daha kurallara dikkat etmemiz gerekir. Sonuçta insanlara hizmet ediyoruz. Belli bir süre sonra kurallara uymadıktan sonra kapalı kalındığı zaman insanlar mağdur oluyor. O yüzden biraz daha dikkat etmemiz lazım. Mekanlara, temizliğe, mesafeye uyumamız ve maske takmamız lazım. Herkesi kurallara uyumaya davet ediyorum" dedi.

'BÖYLE GİDERSE KIRMIZIYA DÖNERİZ'

Ebubekir Oğuzdeğer ise salgından dolayı sıkıntı yaşandığını dile getirip, "Kentimiz mavi olunca hepimiz rahatladık, daha güzel oldu. Maalesef aradan 15 gün geçtikten sonra biz de sarıya boyandık. Böyle giderse kırmızıya döneriz. Tabi ki öyle bir şey istemeyiz. Buna çok üzüldük. Vatandaşa da çağrıda bulunuyorum. Herkes kurallara uysun" diye konuştu.

Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü
Van'da 'mavi'den 'sarı'ya geçiş üzüntüsü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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