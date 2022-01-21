Son dakika haberleri | VAN'DA MASAJ SALONLARINA FUHUŞ OPERASYONU: 4 TUTUKLAMA

Son dakika haberleri: VAN'da polisin iki masaj salonuna düzenlediği operasyonda 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer imkanı sağlama' suçlarından 2'si kamu görevlisi 6 kişi gözaltına alındı.

VAN'da polisin iki masaj salonuna düzenlediği operasyonda 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer imkanı sağlama' suçlarından 2'si kamu görevlisi 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde iki masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, yer ve imkan sağlama' suçlarını işlediği iddiasıyla 2'si kamu görevlisi, 6 kişi gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramada ise gizli kamera ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.