Van'da masa tenisi sporcularına malzeme desteği Birevim, Beşeri ve İktisadi Kalkınma (BEKA) Derneği ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle Vanlı sporculara masa tenisi ekipmanı dağıtıldı.

Birevim, Beşeri ve İktisadi Kalkınma (BEKA) Derneği ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle Vanlı sporculara masa tenisi ekipmanı dağıtıldı.

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tuşba Gençlik Merkezinde sporculara masa tenisi ekipmanları dağıtıldı.

Malzemelerin dağıtım programına katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gençlerin hem ruhen hem de bedenen yarınlara iyi hazırlanması gerektiğini belirtti.

Sporun bu anlamda gençlerin için çok önemli olduğunu vurgulayan Bilmez, "Gençler bizim geleceğimiz. Gençlerimizin bir taraftan bilgiyle donatılırken, bir taraftan da yeteneklerinin geliştirilmesi gerekiyor. Artık bilgiden çok yeteneklerin fark attığı bir döneme giriyoruz. Bu anlamda böyle bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu tür desteklerin bundan sonra da devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Birevim Bir Gelecek Genel Müdürü ve BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay ise sosyal sorumluluğu önemsediklerini söyledi.

Program plaket takdimi ve sporculara hediye dağıtımı ile sona erdi.

Kaynak: AA