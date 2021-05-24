VAN'DA MARTILARIN İNCİ KEFALİ NÖBETİ
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VAN'DA MARTILARIN İNCİ KEFALİ NÖBETİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali, üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederken, martılar da göç boyunca derelerden ayrılmıyor.

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali, üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederken, martılar da göç boyunca derelerden ayrılmıyor. Kimi zaman birbiriyle mücadele eden kimi zaman da dakikalarca derelerdeki taşların üzerinde bekleyen martıların balık avı, ilginç görüntüler oluşturuyor.

Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz arası üreme dönemleri olduğu için avlanma yasağı bulunan inci kefalleri bu dönemde, gölden çıkarak tatlı sulara göç ediyor. Üremek için yoğun çaba sarf eden balıklar, Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşıyor. Van ekonomisine büyük katkı sağlayan ve her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle izlenen ancak bu yıl pandemi nedeniyle az sayıda meraklının izleyebildiği balıkların görsel şöleni sürerken, martılar rahat bir avlanma dönemi geçiriyor.

Üreme göçünde oldukları için kolay avlanabilen balıkların korunmasına yönelik Tarım Orman İl Müdürlüğü ve güvenlik güçleri aldıkları önlem ve denetimlerle kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışırken, martılar ise göç boyunca derelerden ayrılmıyor. Martılar, balıkların göçü sırasında derenin üzerinde bekleyip, avlanıyor. Kimi zaman birbirleriyle mücadele eden martıların, derelerdeki taşlar üzerinde balıkları bekleyişi, yakalama anları ilginç görüntüler oluşturuyor.

Erciş'e 10 kilometre uzaklıkta bulunan Deliçay'a gelerek balıkların görsel şölenini izleyen Adem Özdemir, ilk kez karşılaştığı manzaradan etkilendiğini söyledi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden geldiğini belirten Özdemir, Ben 3 yıldır bu bölgedeyim, inci kefallerini mutlaka görmelisiniz, demişlerdi, herhalde görmesem gözü açık giderdim. Rabbim bu cennet vatanımızı, güzelliklerini herkese görmeyi nasip etsin dedi.

VAN'DA MARTILARIN İNCİ KEFALİ NÖBETİ
VAN'DA MARTILARIN İNCİ KEFALİ NÖBETİ
VAN'DA MARTILARIN İNCİ KEFALİ NÖBETİ
VAN'DA MARTILARIN İNCİ KEFALİ NÖBETİ
VAN'DA MARTILARIN İNCİ KEFALİ NÖBETİ
VAN'DA MARTILARIN İNCİ KEFALİ NÖBETİ
VAN'DA MARTILARIN İNCİ KEFALİ NÖBETİ
VAN'DA MARTILARIN İNCİ KEFALİ NÖBETİ
VAN'DA MARTILARIN İNCİ KEFALİ NÖBETİ
VAN'DA MARTILARIN İNCİ KEFALİ NÖBETİ
VAN'DA MARTILARIN İNCİ KEFALİ NÖBETİ
VAN'DA MARTILARIN İNCİ KEFALİ NÖBETİ
VAN'DA MARTILARIN İNCİ KEFALİ NÖBETİ
VAN'DA MARTILARIN İNCİ KEFALİ NÖBETİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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