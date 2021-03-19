Van'da mart karı sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Van'da mart karı sevindirdi

19.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:45
Van'da mart karı sevindirdi

VAN'da, yağan kar kenti beyaza bürüdü.

VAN'da, yağan kar kenti beyaza bürüdü. Lapa lapa yağan karın altında gezen vatandaşlar, sevindiklerini söyledi.

Van, sabah saatlerinde yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar mart ayında yağan kara sevindiklerini söyledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde artarken, esnaf Tekin Güzel, bu yıl kış mevsiminde çok az kar yağdığını belirtti. Güzel, "Mart ayı sonunda olmamıza rağmen lapa lapa kar yağıyor. Zaten buranın da güzelliği karın yağması. Kara alışkın olduğumuz için yağması bizim için güzel. Mutlu olduk" dedi.

Van'da mart karı sevindirdi
Van'da mart karı sevindirdi
Van'da mart karı sevindirdi
Van'da mart karı sevindirdi
Van'da mart karı sevindirdi
Van'da mart karı sevindirdi
Van'da mart karı sevindirdi
Van'da mart karı sevindirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Sibel Can Müge Anlı Şeyma Subaşı
Spor Caner Erkin Aykut Kocaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da mart karı sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:47:17. #1.15#
title