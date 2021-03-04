Van'da mart ayında kar yağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van'da mart ayında kar yağışı

04.03.2021 22:02 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:07
Van'da mart ayında kar yağışı

VAN'da güneşli ve açık hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

VAN'da güneşli ve açık hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 1 saat etkili olan yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Van'da açık ve güneşli hava, yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştığı belirtildi. Mart ayının ilk haftasında yağan kar yağışına şaşırdıklarını belirten bir kişi, "Bu yıl çok sıcak bir kış mevsimi geçirdik. Şubat ayında hava genelde güneşli geçti. Şu an mart ayındayız. Güneşli bir hava vardı. Aniden kar bastırdı. Buranın güzelliği kardan geliyor. Ancak her şey mevsiminde güzel. Mart ayının güneşli olmasını daha çok isterdik" diye konuştu.Bazı vatandaşlar, kent merkezinde park halindeki araçların üzerindeki karları temizlemeye çalıştı.


Van'da mart ayında kar yağışı
Van'da mart ayında kar yağışı
Van'da mart ayında kar yağışı
Van'da mart ayında kar yağışı
Van'da mart ayında kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Arda Turan Fatih Terim Hakan Kutlu Mesut Bakkal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da mart ayında kar yağışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 22:07:26. #1.16#
title