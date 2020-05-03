Van'da mahalleliler kan bağışında bulundu
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Van'da mahalleliler kan bağışında bulundu

Van'da mahalleliler kan bağışında bulundu
03.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:28

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Cevdetpaşa Mahallesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan bağışında azalma olduğunu duyan vatandaşlar, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Cevdetpaşa Mahallesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan bağışında azalma olduğunu duyan vatandaşlar, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kızılay'ın kan stoklarında azalma olduğunu duyan muhtar ile mahalle sakinleri bir araya gelerek kan bağışında bulunmaya karar verdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan mahalle sakinleri, Kızılay görevlilerini mahalleye davet edip sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kan bağışında bulundu.

Koronavirüs salgınında insanların virüs kapma korkusuyla kan bağışında bulunmaktan çekinmesi nedeniyle kan stoklarında azalma yaşandığını belirten mahalle muhtarı Yılmaz Koçak, şöyle konuştu:

"Dünya ve ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Biz de bu süreçte üzerimize düşen bütün görevleri yerine getirmek istiyoruz. Sosyal medya hesabımdan iftardan sonra mahallemizde kan bağışı yapılacağını duyurdum. Mahalle sakinlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Sosyal mesafeyi koruyarak, maskelerimizi takarak kan bağışında bulunduk."

Doktor Abdul Mübin Rahmani ise mahalle sakinlerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, "Son zamanlarda kan bağışı sayısında ve kan stoklarımızda düşüş yaşandı. Cevdetpaşa Mahallesi sakinleri ve muhtarı bağışta bulundu. Azalan stoklarımızı toparlamamız açısında bağışları can suyu oldu." ifade etti.

Mahalle sakinleri de ihtiyaç duyan insanlara yardımcı olmak amacıyla bağışta bulunmaya karar verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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