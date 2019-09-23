Van'da "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası"
Van Büyükşehir Belediyesince "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası" düzenlenecek.
Van Büyükşehir Belediyesince "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası" düzenlenecek.
Belediyeden yapılan açıklamada, Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca düzenlenen turnuvası 21 Ekim'de
başlayacağı bildirildi.
Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinden turnuvaya katılmak isteyen takımların Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğüne başvuru yapabilecekleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"15 - 18 yaş arası gençlerin katılabileceği turnuvaya, sporcular veli muvafakatnamesi, kimlik fotokopisi, sağlık raporu ve ikametgah belgeleri ile başvurabilecek. Lisanslı sporcuların katılım sağlayamayacağı turnuvaya başvurular 26 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında yapılacak."