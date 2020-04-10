Van'da mağaza ve marketlerde çalışan personel ve müşterilere maske zorunluluğu
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Van, Güncel

Van'da mağaza ve marketlerde çalışan personel ve müşterilere maske zorunluluğu

Van'da mağaza ve marketlerde çalışan personel ve müşterilere maske zorunluluğu getirildi.

10.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:23
Van'da mağaza ve marketlerde çalışan personel ve müşterilere maske zorunluluğu

Van'da mağaza ve marketlerde çalışan personel ve müşterilere maske zorunluluğu getirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği; mağaza ve marketlerde çalışan personel ile alışveriş yapan müşterilere maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda, mağaza ve marketlerde çalışan personel sosyal mesafeyi koruyacak ve maske takmaları da zorunlu olacak. Vatandaşların market ve mağazalara maskeli girmeleri zorunlu olacak. Alışveriş için mağaza ve marketlere giren, ancak maskesi bulunmayan vatandaşlara iş yeri sahibi ücretsiz olarak maske temin edecek. Alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak. İhlalin tekrarı halinde iş yeri sahibine adli işlem yapılacaktır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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