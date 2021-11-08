VAN'DA LÜTFÜ TÜRKKAN'A TEPKİ YÜRÜYÜŞÜ

VAN (DHA) - BİNGÖL'de, şehit yakını Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Van'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu, Muharip Gaziler Derneği, Van Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen yürüyüşe, şehit aileleri yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş, Sıhke Caddesi'ndeki Boyalar Camisi önünde başladı. Ellerinde Türk bayrakları ile 'Şehidime Dokunma Onlar Bize Emanet', 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez', yazılı pankartlar taşıyanlar, slogan atıp yürüdü.

'KİMSE HAKARET ETME HAKKINA SAHİP DEĞİL'

Burada açıklama yapan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, şöyle konuştu:

"Siz siyasetçisiniz; eleştirebilirsiniz, insanlar size tepki gösterebilir ama bunların hiçbiri sizin şehit yakınına küfretmenizi haklı kılmaz. Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine yaptığı ahlaksızca tavırları şehit ve gazi ailelerinin tamamına yapılmış kabul ediyoruz. Yapılan bu saygısızlığı nefretle kınıyoruz. Çünkü görevi, makamı, mevkisi ne olursa olsun hiç kimse şehit ailelerimize, gazilerimize hakaret etme hakkına sahip değildir. Şehit ailelerimiz, bizlere şehitlerimizin emanetleridir. Bu emanetlere gözümüz gibi bakar ve koruruz. Tüm halkımızın vicdanını yaralayan bu saygısızlığı yapan Lütfü Türkkan'ın partisi tarafından ihraç edilmesi; bizim en büyük beklentimizdir. Van'dan Lütfü Türkkan'a bir kez daha sesleniyoruz; görev yaptığın Gazi Meclis'te şehitler ve gaziler sayesinde oturuyorsun. Şehit ailesine hakaret ederken hiç utanmadın, sıkılmadın mı, hiç yüzün kızarmadı mı? Hem şehit ailesine hakaret ediyorsun hem kalkıp utanıp sıkılmadan şehit ailesini provokatörlükle suçluyorsun. Samimiyetsizce de özür diliyorsun. Senin özrünü asla kabul etmiyoruz."

'HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Türkkan hakkında suç duyurusunda da bulunacaklarını belirten Kahraman, "Van şehit aileleri olarak şehidimizin emanetine yaptığı hakaretten dolayı Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve hukuki sürecin takipçisi olacağız. Bir kez daha bu kutsal vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğliyorum" diye konuştu.

Yürüyüş, tüm şehitlerin, ruhları için yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan dualarla son buldu.