Van'da lokantada tüp patladı

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir lokantada mutfak tüpünün patlaması maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, olay saat 20.30'da meydana geldi. Y.T.'ye ait et lokantasında mutfak tüpünden sızan gazın basıncından dolayı patlama meydana geldi. Lokantanın kapalı olması olası can kaybı ve yaralanmaları engellerken, dükkan içinde ve dışında maddi hasar meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri ile ambulans sevk edilirken, olay ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN