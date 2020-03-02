Van'da liselilerden "Bahar Kalkanı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe selam

02.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:28

Van'ın Erciş ilçesinde lise öğrencileri, İdlib'de rejim unsurları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hain saldırıda şehit olan 33 asker için dua etti, "Bahar Kalkanı Harekatına" katılan askerlere selam gönderdi.

İlçedeki Erciş Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi öğrencileri, şehit askerler için anma etkinliği düzenledi.

Okulun bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, öğretmenleri ile Türk bayrağı açarak, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra öğretmenler şehitlerin isimlerini okurken öğrenciler de hep bir ağızdan "burada" yanıtını verdi. Öğrenci ve öğretmenler, hep birlikte asker selamı vererek, harekata katılan Mehmetçiğe destek verdi.

Kaynak: AA