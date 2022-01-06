Van'da lise öğrencisini darp eden 5 kişi yakalandı

TUŞBA, VAN (İHA) - Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Tuşba ilçesinde bir lise öğrencisini darp ederek telefonuna el koyan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "8 Haziran 2021 ve 31 Aralık 2021 günü Tuşba ilçesinde bir lise öğrencisinin darp edilerek cebinden cep telefonunun çalınması olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince olay yeri ve çevresinde yapılan kamera ve saha çalışması sonucunda, olayın şüphelileri olduğu tespit edilen 5 şahıs, çaldıkları cep telefonu ile birlikte yakalanmış, ele geçirilen çalıntı cep telefonu sahibine teslim edilmiştir. Hırsızlık suçundan yakalanan 4 suça sürüklenen çocuk ve 1 şüpheli şahıs ile 'suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan 1'i iş yeri sahibi olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet