Van'da laleler park ve bahçeleri süslemeye başladı
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Van'da laleler park ve bahçeleri süslemeye başladı

Van'da laleler park ve bahçeleri süslemeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından sonbahar aylarında dikilen laleler kenti süslemeye başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından sonbahar aylarında dikilen laleler kenti süslemeye başladı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca geçen yıl kasım ayından itibaren şehrin çeşitli noktalarında toprakla buluşturulan laleler havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Yaklaşık 86 bin lale soğanı kentin cadde ve parklarını rengarenk yaptı. Farklı renklerdeki lalelerin açmasıyla Atatürk Kültür Parkı, Kent Parkı, Kurtuluş Parkı, Yaşar Kemal Parkı, Kocaeli Parkı, Semaver Kavşağı ve Otogar Kavşağı başta olmak üzere kent genelindeki parklar, kavşaklar muhteşem bir güzelliğe kavuştu. Rengarenk görüntüleriyle Van'a ayrı bir güzellik katan laleler, kentte adeta görsel bir şölen havası estiriyor.

Yine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından havaların ısınmasıyla birlikte il genelindeki peyzaj, budama ve fidan dikimi gibi çalışmalar da aralıksız sürerken, lale mevsiminin bitmesiyle birlikte sökülen lalelerin yerine ise Van Büyükşehir Belediyesi seralarında farklı türlerde yetiştirilen mevsimlik çiçekler dikilecek. - VAN

Van'da laleler park ve bahçeleri süslemeye başladı
Van'da laleler park ve bahçeleri süslemeye başladı
Van'da laleler park ve bahçeleri süslemeye başladı
Van'da laleler park ve bahçeleri süslemeye başladı
Van'da laleler park ve bahçeleri süslemeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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