Van'da Kuzu Adası doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor
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Van'da Kuzu Adası doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor

Van'da Kuzu Adası doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kesin korunacak hassas alan ilan edilen Kuzu Adası, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Van'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kesin korunacak hassas alan ilan edilen Kuzu Adası, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Van Gölü'nde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ve şapel kalıntısının bulunduğu adaya gelen ziyaretçiler, doğayla iç içe zaman geçirerek güzel manzaranın keyfini çıkarıyor.

Ziyaretçilerden Taner Avcı, ilk kez geldiği adaya hayran kaldığını söyledi.

Adanın özellikle kuş bakışı güzel bir manzarasının olduğunu belirten Avcı, "Sakin, masmavi ve insanların zarar vermediği tertemiz koyları var. Harika bir doğal güzelliğe sahip bir ada. Birçok kuş türü adada yer alıyor. Bunları görme şansımız da oldu. Adanın en tepesinde çok eski bir şapel bulunuyor. Bu ada da Akdamar Adası kadar güzel ve tarihi ile doğal bir güzelliğe sahip" diye konuştu.

Van'da Kuzu Adası doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor
Van'da Kuzu Adası doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor
Van'da Kuzu Adası doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor
Van'da Kuzu Adası doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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