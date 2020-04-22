Van'da kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı Van merkez İpekyolu ilçesinde yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van merkez İpekyolu ilçesinde yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaşa ait küçükbaş hayvanlar boş bir arazide otladıkları sıra yavru keçi, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Keçinin kuyuya düştüğünü fark eden hayvan sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği tarafından bölgeye 1 araç ve 3 personel

sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kuyuya düşen keçi için seferber oldu. Kuyuya halkalı halat indiren ekipler, halatı yavru keçinin boğazına geçirerek düştüğü kuyudan kurtarıp sahibine teslim etti. - VAN

Kaynak: İHA