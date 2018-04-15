Van'da Kutlu Doğum Programı Düzenlendi

Van'da Peygamber Sevdalıları Platformunca, Kutlu Doğum programı düzenlendi.

Van Kalesi miting alanında "Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" temasıyla düzenlenen Kutlu Doğum programında, Seyfullah Sığırta'nın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler seslendirildi ve mevlit okundu.

Alimler ve Medreseler Birliği Üyesi Molla Osman Teyfur, programda yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'i anlamanın önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bugün Suriye'de doğmamış bebekler, anne karınlarında kimyasal silahlarla vuruluyorsa, hamile kadınlar İslam coğrafyasında imha ediliyorsa medeniyet şehirlerimiz alt üst ediliyorsa bütün coğrafyamız işgal ediliyorsa bütün emperyalistler bu topraklara akbabalar gibi dadanıyorsa bizim Allah Resulünü kavrayamadığımız, anlayamadığımız, yaşayamadığımız ve onun emrine muhalefet ettiğimizden dolayıdır."

Etkinliğe siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.