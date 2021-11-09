Van'da kuruyan ağaçların yerine yenileri dikildi

VAN (AA) - Van'da kaldırımlarda ve refüjlerde kuruyan ağaçların yerine yenileri dikildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dair Başkanlığı ekipleri, kent genelinde bakım ve peyzaj çalışması yürüttü.

Bu kapsamda refüjlerde kötü görüntüye yol açan kurumuş ağaçları söken ekipler, yerlerine yenilerini dikti.

Şerefiye, İkinisan, Cumhuriyet ve Hacıbekir caddeleri yapılan yeni ağaçlandırma çalışmalarıyla güzel bir görünüme kavuştu.

Park ve Bahçeler Daire Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, "Dükkanlarını deterjanlı su ile temizleyen esnaflar atık suyu lavaboya boşaltmak yerine cadde üzerinde bulunan ağaçların altına döküyor. Bu nedenle birçok ağaç kuruyor. Deterjan içeren atık suların ağaç diplerine dökülmemesi konusunda esnaflarımızı uyarıyoruz." dedi.