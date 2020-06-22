Van'da kurulan jeotermal sera 50 kişiye iş kapısı oldu
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Van'da kurulan jeotermal sera 50 kişiye iş kapısı oldu

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Van'ın Çaldıran ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kurulan jeotermal sera, ilçedeki gençlere iş kapısı oldu.

Van'da kurulan jeotermal sera 50 kişiye iş kapısı oldu
22.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:27

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Van'ın Çaldıran ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kurulan jeotermal sera, ilçedeki gençlere iş kapısı oldu.

İlçede 4 yıl önce 34 dönüm alana kurulan ve bölgede birçok farklı noktadan sondajla çıkarılan sıcak suyun borularla ulaştırılmasıyla ısıtılan serada topraksız tarım uygulamasıyla organik salkım domates üretiliyor.

Jeotermal su kaynağı sayesinde dört mevsim üretim yapılan seradan elde edilen domatesler Van ve ilçelerine satılıyor. 50 kişinin istihdam edildiği sera, ilçenin istihdamına ve ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Üretim kapasitesi 2 bin tona çıkarıldı

Ziraat Mühendisi Ercan Karahanlı, bu yıl üretim kapasitesini 2 bin tona yükselttiklerini belirterek, hedefe ulaşmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Van bölgesinde termal bir seranın olmasının hem ekonomi hem de istihdam açısından önemli olduğunu belirten Karahanlı, şöyle konuştu:

"Kadınlar, gençler burada çalışarak hem iş öğreniyor hem de evlerine ekmek götürüyor. Onlar için burası büyük bir fırsat. Burası İran'ın sıfır noktası, soğuk geçen bir iklimi var. 9 ay kar yerden kalkmıyor ve soğukla mücadele ediyoruz. Başarılı bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni sezona geçtik. Geçen yıl domates, patlıcan, salatalık, biber üretiyorduk. Ancak domatese yoğun talep olduğu için bu yıl sadece domates üretimi yapacağız."

Serada çalışan Rojin Taşkın ise mutlu olduğunu belirterek, "Burada çalışarak aileme katkıda bulunuyorum, kardeşlerimi okutuyorum. Çaldıran'da bu işlerin artmasını istiyoruz, bizim gibi çalışmak isteyen çok kişi var. Sera sayesinde tüketen değil üreten bir ilçe olduk. Üretime katkı sağladığımız için gururluyuz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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