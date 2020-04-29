Van'da kurulacak yeni Tekstilkent'te yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacak
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Van'da kurulacak yeni Tekstilkent'te yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacak

Van'da tekstil yatırımı yapmak için yer talebinde bulunan firmaların ihtiyacına cevap verilmesi amacıyla hayata geçirilen "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi" projesinin altyapı ihalesi tamamlandı.

Van'da kurulacak yeni Tekstilkent'te yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacak
29.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:14

Van'da tekstil yatırımı yapmak için yer talebinde bulunan firmaların ihtiyacına cevap verilmesi amacıyla hayata geçirilen "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi" projesinin altyapı ihalesi tamamlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal hareketliliğin en düşük seviyede olduğu Van'da üretime ve yatırıma yönelik projelerin uygulanmasına devam ediliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Van-Hakkari kara yolunda 300 dönüm alana kurulan ilk Tekstilkent'te doluluğun yüzde 100'e ulaşması üzerine ikinci etap için çalışmalar hızlandırıldı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) yeni yatırımcıların taleplerinin karşılanması amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 1000 dönümlük alana kurmayı planladığı "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi" projesini onaylayan bakanlık, proje için gerekli kaynağı da gönderdi.

Yeni Tekstilkent'in altyapı ihalesini yapan DAKA ve Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), çalışmaların tamamlanmasıyla ilk aşamada 42 parseli yatırım yapmak isteyen firmalara tahsis edecek.

"15 bin kişinin istihdam edilmesini bekliyoruz"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç nüfusa sahip olan Van'da en önemli sorunların başında işsizliğin geldiğini söyledi.

Bu nedenle emek yoğun sanayiye öncelik verdiklerini belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"Kurubaş bölgesinde Tekstilkent'te 2 bin 500 kişi çalışıyor. Tekstile hem firmaların hem de vatandaşların yoğun ilgisi olunca organize sanayi bölgesinin 5. etabının bulunduğu alanda 1000 dönümlük bir alan daha Tekstilkent olarak tahsis edildi. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da buraya bütçe ayırdı. İlk etapta 420 dönümlük alanın altyapısı ihale edildi. Burada 42 fabrikanın kurulabileceği bir alan oluşturulacak. Hesaplamalarımıza göre 1000 dönüm tamamen dolduğu zaman orada 15 bin gencimiz iş bulma imkanına kavuşacak. Van Tekstilkent 2. etap hem ülke ekonomisine hem de buradaki istihdama önemli katkı sunacak."

"İzmir ve İstanbul'dan firmaların talepleri vardı"

Yeni tip koronavirüs salgınından önce birçok firmanın yer talebinde bulunduğuna dikkati çeken Bilmez, şunları kaydetti:

"Van'daki mevcut Tekstilkent'te üretim yapan firmalardan da yerini büyütmek isteyenlerin talepleri oluyordu. İzmir, İstanbul'dan firmaların talepleri vardı. Salgını atlattıktan sonra çok sayıda firmanın kentte yatırıma başlayacağına inanıyorum. Hükümetimizin tekstilde ön plana çıkarmak istediği 5 ilden biriyiz. Kısa sürede tekstilde istediğimiz noktaya ulaşabileceğiz. Yatırımcılar teşvik imkanlarını da kullanabilecek. OSB içinde olduğu için bundan kaynaklanan avantajlardan da yararlanabilecekler."

Tahsis edilen 1000 dönümlük alanın kalan 580 dönümlük bölümünün de altyapısını tamamlayarak yatırıma hazır hale getireceklerini aktaran Bilmez, 5 dönümden 20 dönüme kadar parseller oluşturduklarını, firmalara istedikleri büyüklükte alanı tahsis edeceklerini bildirdi.

"Koronavirüse rağmen projemize destekler sürüyor"

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen projenin, kentin istihdamına önemli katkı sunacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kovid-19'a rağmen üretimi destekleyecek projelere devam edilmesi talimatı verdiğini aktaran Güray, şöyle devam etti:

"Altyapı ihalesi Van YİKOB tarafından yapıldı. Kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Birinci etap Tekstilkent'te 32 fabrika yüzde 100 dolulukla çalışıyor. Yer olmadığı için farklı yerlerde kurulan fabrikalarla birlikte kentte toplamda 6 bin kişi tekstil sektöründe istihdam ediliyor, ikinci etapla bu sayının daha da artacağına inanıyoruz. İkinci etapta altyapıyı DAKA ve Van YİKOB olarak tamamlayıp yer tahsisi yapacağız. Yatırımcılar kendi ihtiyaçlarına göre binalarını yapacak."

İkinci etap Tekstilkent projesinin yanı sıra üretimi ve istihdamı artıracak diğer projelerin de hız kesmeden devam ettiğini anlatan Güray, "Erciş OSB yol, altyapı ve enerji nakil hattı projemizin ihalesi tamamlanarak yapımına başlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile yürüttüğümüz 'İnnovan Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi'nin ihalesi de yapıldı. Bakanlığımızın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında koronavirüse rağmen desteklediğimiz bu 3 projemizin de bütün ödenekleri bakanlığımız tarafından gönderildi." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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