Van'da kurulacak Tekstilkent'e yatırımcılardan yoğun talep

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında hayata geçirilen Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi projesiyle Van'da kurulması planlanan 40 fabrika için 100 hektarlık alanda altyapı çalışmaları tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında hayata geçirilen Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi projesiyle Van'da kurulması planlanan 40 fabrika için 100 hektarlık alanda altyapı çalışmaları tamamlandı.

Van ekonomisinin canlandırılması ve istihdamın artırılması amacıyla Van-Hakkari kara yolunda 300 dönüm alana kurulan Tekstilkent'te doluluğun yüzde 100'e ulaşması üzerine ikinci etap için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yeni yatırımcıların taleplerinin karşılanması amacıyla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yerleşkesinde tahsis edilen 100 hektarlık alanda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle kurulacak fabrikalar için parseller oluşturuldu.

İlk etapta 40 fabrikanın kurulacağı bölgede her biri 5 ile 10 dekar arasında değişen 70 parselde yol, su, elektrik ve altyapı çalışmaları tamamlanarak tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için yatırıma hazır hale getirildi.

16 milyon liralık yatırımla 15 bin kişiye iş imkanının sağlanacağı proje, kentte büyük heyecan yarattı.

"Kadın istihdamı açısından da önemli bir proje"

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin genç nüfus potansiyelini ekonomik ve sosyal hayata entegre edebilmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kentte 2017'de hayata geçirilen Tekstilkent'in yüzde 100 doluluğa ulaştığını ve tekstil sektörünün genç nüfus için çok önemli bir istihdam kapısı haline geldiğini belirten Güray, "Daha önce iş imkanı olmadığı için bölge dışına göç etmek zorunda kalan gençlerimiz, şimdi devletimizin yatırım altyapısını iyileştirmesi ve yeni istihdam alanları oluşturmasıyla tersine göçe başladı. Bu durum bizim için çok önemli bir sonuç. İstihdam edilen 3 bin gencin yaklaşık yüzde 60'ı kadınlardan oluşuyor. Kadın istihdamı açısından da önemli bir proje. Burada üretilen ürünlerin önemli bir kısmı Avrupa ülkelerine ve dünyanın birçok yerine ihraç ediyor." diye konuştu.

"4 firmayla ön anlaşma yaptık"

Yatırımcılardan gelen yoğun talepten dolayı Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi Projesi'ni başlattıklarını dile getiren Güray, gelecek günlerde yatırımcılara yer tahsisine başlayacaklarını ifade etti.

Fabrikaların kurulacağı alanda altyapı çalışmalarının tamamlandığını bildiren Güray, şunları kaydetti:

"İlk etapta 100 hektarlık alanın 42 hektarlık bölümünün altyapısını bitirdik. Doğal gaz, elektrik, su, altyapı, aydınlatma ve yol çalışmalarını tamamladık. Yatırımcılarımız için her şeyi tasarladık. Burası tam doluluğa ulaştığı zaman 15 bin gencimizi istihdam etmeyi hedefliyoruz. 6. bölge teşvikleri ve genç nüfusumuzun fazla olması nedeniyle yoğun bir yatırım talebi alıyoruz. Daha projeye başlamadan 4 kurumsal firmayla ön anlaşma sağladık. Kısa sürede 42 hektarının dolacağını ve devamının geleceğini öngörüyoruz. Van'ı tekstil sektörünün üssü yapma yolunda güçlü adımlarla ilerliyoruz."

"Ciddi bir katma değer yaratılacak"

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan da kentte tekstil altyapısını güçlendirmek, iş ve istihdam yaratmak için önemli çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

Kurulan tekstil fabrikalarında 3 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Aslan, şöyle dedi:

"İlimizde ikinci bir Tekstilkent'in kurulması için ihtiyaç oluştu. Bunun için en uygun yerin Van OSB olduğuna kanaat getirdik. 100 hektarlık alanı tekstil fabrikaları için ilan ettik. Çalışmalar başlatıldı ve firmalarımız için hazır hale getirildi. İlk etapta 40 fabrikanın kurulmasını planladık. Hedefimiz devamlı üretim yaparak istihdam yaratacak güçlü fabrikaları buraya çekmek. Fabrikalar sayesinde kentte büyük bir üretim kapasitesi oluşacak. Ciddi bir katma değer yaratılacak. Gençler iş bulamadığı için batı illerine göç ediyordu. Artık illerinde güvenli ve huzurlu bir şekilde iş hayatlarını sürdürebilecekler. Bu iş alanlarıyla beraber hep birlikte ülkemize katma değer sağlayacağız."

Teksilkent sayesinde iş sahibi olan Nazlı Ertürk de "Burası bizim için ekmek kapısı oldu. Ailemize destek olmaya başladık. Daha önce gençler iş için il dışında çıkmak zorunda kalıyordu. Artık kendi şehirlerinde ve ailelerinin yanında çalışabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol