Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 29 ölü, 3 kayıp (5)

05.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:18

NOT: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı resmi bilgiye göre ölü sayısı revize edildi.

BAKAN SOYLU: TESPİTLİ 29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van-Bahçesaray karayolunda, bugün arama ekiplerinin üzerine düşen çığda, saat 19.00 itibariyle 29 kişinin yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini, görgü tanıklarının ifadesine göre de 3 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA