Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 21 kişi hayatını kaybetti
VALİ BİLMEZ: 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİVan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi.
05.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:04
VALİ BİLMEZ: 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi. Vali Bilmez, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: DHA