Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 21 kişi hayatını kaybetti
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Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 21 kişi hayatını kaybetti

VALİ BİLMEZ: 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİVan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi.

05.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:04
Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 21 kişi hayatını kaybetti

VALİ BİLMEZ: 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Valisi Mehmet , Van- karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi. Vali Bilmez, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. 


Kaynak: DHA
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