Van'da Kurban Bayramı öncesi açık oto pazarına yoğunluk
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Van'da Kurban Bayramı öncesi açık oto pazarına yoğunluk

Van'da Kurban Bayramı öncesi açık oto pazarına yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Van'da Kurban Bayramı öncesi ikinci el oto pazarı, araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, alıcılar sadece düşük model araçlara rağbet etti.

Van'da Kurban Bayramı öncesi ikinci el oto pazarı, araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, alıcılar sadece düşük model araçlara rağbet etti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala merkez Tuşba ilçesinin ikinci el açık oto pazarına araçlarını satmak için akın eden binlerce vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu. Her hafta sonu dolup taşan açık oto pazarında, satıcıların en büyük şikayeti ise kuru kalabalık oldu. Cumartesi günleri tıka basa dolan ve araç alım satımı yapanların mekanı haline gelen oto pazarı, yoğun bir kalabalıklara ev sahipliği yapıyor. Araç almak için pazara gelenler, ihtiyacını karşılayacak uygun model araçlara bakmakla yetiniyor. Vatandaşlar özellikle bayram öncesi sorunsuz bir tatil geçirmek için 50 -60 bin TL civarında olan ikinci el araçlara rağbet etti.

Konuya ilişkin konuşan vatandaşlar, fiyatların Kurban Bayramı dolayısıyla bu hafta biraz daha yükseldiğini belirterek, bayramı araçsız geçirmek istemediklerini, bu nedenle bütçelerine uygun araç aradıklarını söylediler. - VAN

Van'da Kurban Bayramı öncesi açık oto pazarına yoğunluk
Van'da Kurban Bayramı öncesi açık oto pazarına yoğunluk
Van'da Kurban Bayramı öncesi açık oto pazarına yoğunluk
Van'da Kurban Bayramı öncesi açık oto pazarına yoğunluk
Van'da Kurban Bayramı öncesi açık oto pazarına yoğunluk
Van'da Kurban Bayramı öncesi açık oto pazarına yoğunluk
Van'da Kurban Bayramı öncesi açık oto pazarına yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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