Van'da kuraklıktan etkilenen çiftçi için gölet yapıldı

VAN (AA) - Van'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce tarım ve hayvancılıkta kullanılması için yeni bir gölet inşa edildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suyun, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğu belirtildi.

Ulaştığı her alanda zincirleme bir reaksiyona sebep olan suyun sektörel ve sektörler arası hareketliliği tetiklediği, tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkiyle de geniş iş sahalarının doğmasına vesile olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık Su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor. Bu bağlamda ülkemizde 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletimizin istifadesine sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir."

Van'da son yıllarda sayıları artan baraj ve göletlere bir yenisinin daha eklendiğine yer verilen açıklamada, "Van tarımı için yeni bir gölet yükseliyor. DSİ, yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Van genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, İpekyolu ilçesinde yapılan Beyaztaş Göleti'nde çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Göletin ilin ekonomisine önemli katkı sağlayacağını anlatan Yıldız, "Kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki göletimizin temelden yüksekliği 28 m, depolaması 500.000 m3 olup 730 dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını ifade etti. Van İpekyolu Beyaztaş Göleti'nin 2021 birim fiyatları ile dekar başına 1.258 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 918.340 TL katkı sağlaması ile birlikte yaklaşık 66 kişiye de istihdam sağlayacaktır." dedi.