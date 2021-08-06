Van'da kuraklık yaşanan mahallelerde hayvanlar için sondajla su çıkarılıyor
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Van'da kuraklık yaşanan mahallelerde hayvanlar için sondajla su çıkarılıyor

Van'da kuraklık yaşanan mahallelerde hayvanlar için sondajla su çıkarılıyor
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi, bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla mahallelerde sondaj kuyuları açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi, bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla mahallelerde sondaj kuyuları açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılayamayan mahalleliler için çalışma başlattı.

Ekipler 3 aylık sürede 11 mahalleye sondaj kuyusu kazdı, yapılan analizlerin ardından kullanıma açtı. Sezon sonuna kadar 28 mahallede sondaj çalışması yapılması planlanıyor.

Açılan sondajlarda elektrik sıkıntısı yaşamaması için güneş enerjisi panelleri ile terfi merkezi kuruluyor. Güneş Enerji panelinden elde edilen elektrik ile kuyudan çıkarılan su hayvan sulama sıvatlarına aktarılıyor.

Özalp ilçesi Çubuklu Mahallesi Muhtarı Ramazan Örge, kuraklık nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi.

Sondajın yapılmasının büyük bir önem taşıdığını belirten Örge, şunları kaydetti:

"Burada binlerce hayvan var. Bu nedenle ciddi anlamda su sıkıntısı yaşıyorduk. Susuzluktan dolayı hayvanlarımız ölüyordu, hastalığa yakalanıyordu. Allah razı olsun. Büyükşehir Belediyesi bu sıkıntımızı giderdi. Projeyi hayata geçirenlere teşekkür ediyorum."

Van'da kuraklık yaşanan mahallelerde hayvanlar için sondajla su çıkarılıyor
Van'da kuraklık yaşanan mahallelerde hayvanlar için sondajla su çıkarılıyor
Van'da kuraklık yaşanan mahallelerde hayvanlar için sondajla su çıkarılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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