Van'da Kültür Sokak, normalleşmeyle hareketlendi
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Van'da Kültür Sokak, normalleşmeyle hareketlendi

Van'da Kültür Sokak, normalleşmeyle hareketlendiVAN'daki Kültür Sokak'ta bulunan işletmeler, normalleşme süreci kapsamında hizmete başladı.

02.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:20

Van'da Kültür Sokak, normalleşmeyle hareketlendi

VAN'daki Kültür Sokak'ta bulunan işletmeler, normalleşme süreci kapsamında hizmete başladı. İşletme sahipleri, hijyen, sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımı kurallarına uyarak hizmet verirken, müşteriler de tedbiri elden bırakmadı. Kültür Sokak'ın oldukça hareketli olduğu görüldü.

Yaklaşık 3 ay süren koronavirüs tedbirlerinin ardından dün başlayan normalleşme süreci ile birçok işletme yeniden açıldı. Van'da, halkın yoğun olarak uğradığı İpekyolu ilçesindeki Kültür Sokak'taki birçok işletme de normalleşme süreciyle birlikte hizmet vermeye başladı. 31 kafenin bulunduğu sokak, tedbirlerin kaldırılması ve yasağın bitmesinin ardından hareketlenirken, işletme sahipleri de özellikle müşteriler için sosyal mesafe, hijyen, maske ve eldiven kurallarına uyarak hizmete başladı. Ayrıca, müşterilerin de bu kurallara uymasına dikkat edildi.

'KURALLARA UYUYORUZ, SAĞLIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ'

Kültür Sokağı Derneği Yöneticisi ve Sokak Lambası kafe işletmeciliğini yapan Nuran Ürgen, normalleşme süreciyle kafelerin hizmet vermeye başladığını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kültür Sokakta bulunan 31 kafe, sosyal mesafe kuralına uyarak hizmet veriyor. Burada çalışanlar ise maske ve eldiven takarak önlem alıyor. Bunları yaparken sağlığımızı düşünerek yapıyoruz. Herkesin bunu yapması lazım. Gelen müşterilere de maske takarak bu kurala uyuyor. 3 ay boyunca kapalı olmamıza rağmen kira, elektrik, doğalgaz faturası ödedik. Bunun için de hiçbir destek alamadık. Büyük esnaftan çok, küçük esnaf bu süreçte zarar gördü. Kültür Sokağı, Van'da bilinen bir sokak. Daha önce kalabalık olan sokakta, şu an bu kalabalık yok. Ama, yine müşterilerimizin bizi ziyaret etmesi, bizi mutlu etti. Kafelerdeki kontroller, masalar arası 1,5 metre mesafe bırakılıyor. Gelen müşterilere el dezenfektanları veriliyor. Çalışanlar maske ve eldiven takarak önlem alıyor. Bu kurallara uyuyoruz. İnşallah bir an önce bu hastalık biter ve sağlıklı günlerimize geri döneriz."

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ'

Kafeye gelen müşteri Hasan Ay ise, normalleşme süreci başladığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Koronavirüs tamamen ne zaman biter, bilmiyorum. Ama normalleşme süreci ile birlikte insanlar yavaş yavaş sokaklara çıktı. İnşallah böyle gider. Esnaf da sıkıntı yaşamaz. İnşallah daha da güzel bir ruh haliyle daha güzel zamanlar yaşarız. Şimdiye kadar zaten bilinçli bir şekilde maske, eldiven kullandık. Bundan sonra da aynı şekilde sürdürmeliyiz" diye konuştu.

Van'da Kültür Sokak, normalleşmeyle hareketlendi

Kaynak: DHA

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