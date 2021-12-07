VAN'DA 'KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ' OPERASYONU: 3 GÖZALTI - Haberler
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VAN'DA 'KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ' OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin depoya düzenlediği operasyonda, kripto para madenciliğinde kullanılan 47 cihaz ele geçirildi.

TUŞBA, VAN (DHA) - VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin depoya düzenlediği operasyonda, kripto para madenciliğinde kullanılan 47 cihaz ele geçirildi. Cihazlardan aylık 136 bin 200 TL kazanç elde edildiği belirtilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesindeki depoya baskın düzenledi. Operasyonda, depoda yapılan aramada; kripto para madenciliğinde kullanıldığı değerlendirilen 47 miner, minerlere bağlı 188 işlemci, minerleri çalıştırmaya yarayan 206 power supply, veri alışverişini sağlayan 1 modem, 1 smart swich, 1 ethernet swich ele geçirildi. Yapılan araştırma sonucu 47 cihazdan aylık 136 bin 20 TL kazanç elde edildiği belirtildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli de gözaltına alındı.

VAN'DA 'KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ' OPERASYONU: 3 GÖZALTI

VAN'DA 'KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ' OPERASYONU: 3 GÖZALTI

VAN'DA 'KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ' OPERASYONU: 3 GÖZALTI

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