Van'da koyunların kırpma zamanı başladı
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Van'da koyunların kırpma zamanı başladı

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Haberler | Yerel

Van'da koyunların kırpma zamanı başladı Van'da sıcakların başlamasıyla birlikte yaylalarda bulunan vatandaşlar, koyun kırpma işlemine başladı.

Van'da koyunların kırpma zamanı başladı

VAN - Van'da sıcakların başlamasıyla birlikte yaylalarda bulunan vatandaşlar, koyun kırpma işlemine başladı.

Bahar ayının gelmesiyle birlikte küçükbaş hayvan besleyen vatandaşlar, sürüleri ile birlikte yaylalara çıktı. Hayvancılık ve besiciliğin fazla olduğu Van'da küçükbaş hayvanların havaların ısınmasıyla birlikte kırpılma (tıraş) döneminin zamanı geldi. Haziran ve Temmuz aylarında kırpılmaya başlanan hayvanlar, fazlalık yapan yünlerin alınması sayesinde daha da gelişim süreci yaşıyor. Kış aylarında ot, saman ve yemle beslenen koyunlar, bahar ve yaz aylarında da ise meralarda taze otlarla besleniyor. Çatak ilçesi Bilgi Mahallesi'ne bağlı Koyunyatağı yaylasındaki vatandaşlar, koyunlarını kırpmaya başladı. Her aile kendi koyunlarının yünlerini kesmek için burada toplanır. Berivanlar bir taraftan süt sağarken, erkekler ise diğer taraftan koyunların yünlerini kırpıyor. Koyunlardan elde edilen yünler temizlendikten sonra yün yatak, yorgan ve çorap yapılması için satışa çıkartılıyor. Koyun sahipleri, havaların ısınması ile birlikte koyunları kırptıklarını ve bu sayede hayvanın üzerindeki ağırlığı alarak sıcak havada rahatlatmaya çalıştıklarını belirtti. Yaylalarında su olmadığının altını çizen vatandaşlar, burada hayvanlara içirecek su bulamadıklarından dolayı sıkıntı çektiklerini, yetkililerin bu konuya el atmalarını istediklerini ifade ettiler. Besiciler hayvanlarının et, süt ve gelişimine katkı sunan kırpılma işlemini yılda bir kez yapıldığı belirtilirken kendilerine ekonomik katkı sağlıyor.

(EKİP-ŞAK-Y)

Van'da koyunların kırpma zamanı başladı
Van'da koyunların kırpma zamanı başladı
Van'da koyunların kırpma zamanı başladı
Van'da koyunların kırpma zamanı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz

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