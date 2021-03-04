Van'da Kovid-19 vakalarının arttığı 4 mahallede okullar tatil edildi
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Van'da Kovid-19 vakalarının arttığı 4 mahallede okullar tatil edildi

04.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:12
Van'da Kovid-19 vakalarının arttığı 4 mahallede okullar tatil edildi

Van'ın Saray ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının arttığı 4 mahallede okullar 10 gün tatil edildi.

Van'ın Saray ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının arttığı 4 mahallede okullar 10 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Dolutaş, Yeşilalıç, Yurtbaşı ve Çaybağı mahallelerinde vaka sayılarının bir anda artış göstermesi üzerine filyasyon ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, 14 yeni vakanın tespit edildiği 4 mahallede devriye görevi yapmaya başlarken, okullarda da eğitime 10 gün süreyle ara verildi.

Öte yandan, Özalp ilçesinin Çubuklu Mahallesi ile Tuşba ilçesinin Altıntepe Mahallesi'nde gizli yapılan taziyeler nedeniyle vaka sayılarının arttığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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