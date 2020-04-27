Van'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 7 kişi alkışlarla taburcu edildi Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonucu sağlığına kavuşan 2'si çocuk 7 kişi hastaneden alkış ve çiçeklerle uğurlandı.

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonucu sağlığına kavuşan 2'si çocuk 7 kişi hastaneden alkış ve çiçeklerle uğurlandı.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi ek binasında yapılan ve koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 7 kişinin tedavisi tamamlandı.

Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde çiçeklerle taburcu edildi, hastalardan 2 çocuğa çeşitli hediyeler verildi.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Onur Küçük, yaptığı açıklamada, hastaneden 2'si çocuk 7 kişiyi daha taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık bir haftalık tedavi sürecinden sonra hastalarda herhangi bir semptom görmediklerini belirten Küçük, "Hastalarımız diğer ilçelerden belirli semptomlarla geldi. Yapılan tetkikler sonucu Kovit-19 pozitif tanısı aldıktan sonra servislerimize tedavi ettik. Bugün taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın sunduğu tedavi rehberlerini göz önünde bulundurarak tedaviyi gerçekleştirdik. Tüm sağlık personeli arkadaşlarıma teşekkür ederim." diye konuştu.

Taburcu olan Faruk Gülçınar da sağlığına kavuşarak taburcu olmanın sevincini yaşadığını vurgulayarak, "Çaldıranda bu hastalığa yakalandım. Hocalarımız ve hemşirelerimiz çok yardımcı oldular. Hepsinden Allah razı olsun. Sürekli yanımızda oldular, bize moral verdiler. Ailemden 4, amcalarımdan 9 kişi buradaydık. Daha önce ailemizden 10 kişi taburcu oldu. Herkesin durumu çok iyi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA