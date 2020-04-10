Van'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi alkışlarla taburcu edildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Van'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi alkışlarla taburcu edildi - Haberler
Van, Güncel

Van'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi alkışlarla taburcu edildi

Van'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan 3 kişi, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

10.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:44
Van'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi alkışlarla taburcu edildi

Van'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan 3 kişi, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Ercan Çiftçibaşı (49), Feride Tay (60) ve Sabri Yıldızer'in (61) tedavisi tamamlandı.

Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde ve çiçeklerle taburcu edildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, genel durumları kötü olan 3 hastanın tedavisinin başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Hastaları taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Tüm ekibimizle virüsle mücadele ederek bir başarıya imza attık. Hastanemiz, pandemi hastanesi ilan edildi. Bütün vakalar titizlikle takip ediliyor. 15 Mart'ta Van'da ilk vaka gözlendi. Bir ay dolmak üzere, bu sürede 11 hastamız şifa buldu. Tüm mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm birimlerimizde ekiplerimiz canla başla çalışmaya devam ediyor. Sayılar sürekli değişiyor. Vatandaşlarımızdan sabırlı olmalarını ve izolasyona dikkat etmelerini istiyorum."

Taburcu edilen Yıldızer, Tekirdağ'da oturduğunu, bir yakınının taziyesi için geldiği Van'da rahatsızlandığını kaydederek, "Doktora gittim, buraya gönderdiler. 14 gündür tedavi görüyordum. Taburcu edildim. Herkese evlerinde kalmalarını ve en küçük sorunda doktora başvurmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Feride Tay da doktorların, hemşirelerin kendileriyle yakından ilgilendiğini anlattı.

Çiftçibaşı ise "Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, doktor ve hemşirelere çok teşekkür ediyoruz. Bizimle ilgilenen herkesten Allah razı olsun. Sürekli ilgilendiler, moral verdiler ve bu hastalığı yendik. İstanbul'dan Erciş'e gelmiştim. 20 Mart'tan bu yana hastanedeyim. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını ve kurallara uymalarını istiyorum. Hastalığınız varsa en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Bu, yenilmeyecek bir hastalık değil." dedi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Lübnan'dan sürekli olarak hava ve deniz sahasını işgal eden İsrail'e tepki: Artık sessiz kalmayacağız
Lübnan'dan sürekli olarak hava ve deniz sahasını işgal eden İsrail'e tepki: Artık sessiz kalmayacağız
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin Dilan Çıtak Serdar Ortaç Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Van'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi alkışlarla taburcu edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 17:51:29. #1.14#
title