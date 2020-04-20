Van'da Kovid-19 tedavisi gören aynı aileden 10 kişi alkışlarla taburcu oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Van'da Kovid-19 tedavisi gören aynı aileden 10 kişi alkışlarla taburcu oldu - Haberler
Devlet Hastanesi, Erciş, Van, Güncel

Van'da Kovid-19 tedavisi gören aynı aileden 10 kişi alkışlarla taburcu oldu

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonucu sağlığına kavuşan aynı aileden 10 kişi hastaneden alkış ve çiçeklerle uğurlandı.

20.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:48
Van'da Kovid-19 tedavisi gören aynı aileden 10 kişi alkışlarla taburcu oldu

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonucu sağlığına kavuşan aynı aileden 10 kişi hastaneden alkış ve çiçeklerle uğurlandı.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi ek binasında yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan aynı aileden 10 kişinin tedavisi tamamlandı.

Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde çiçeklerle taburcu edildi. Hastalardan 2 çocuğa da çeşitli hediyeler verildi.

İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe hastanesinde tedavisi tamamlanan 10 hastayı taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Taburcu olanlar arasında biri 2 diğeri 14 yaşında 2 çocuk hastanın bulunduğunu ifade eden Sünnetçioğlu, "Tamamı iyileşti. Şu an Van'da sağlık sıkıntımız ve sorunumuz yok. Sağlıklı bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm sağlık personelimiz özveriyle çalışıyor. Hepsine çok teşekkür ederim." dedi.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekimi Suat Altın ise salgına karşı her türlü önlemi aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Aynı aileden 10 kişiyi taburcu ettik. Bu aile yaklaşık 16 kişi ve aynı evde yaşıyor. Bunların 14'ünde Kovid-19 vardı, 12'si bizde tedavi gördü. 10 günlük tedavi süreçlerini Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun verdiği karar ve kılavuz kapsamında tamamladık."

Sağlığına kavuşan Adem Ülkmen de "11 gündür buradayız. Allah doktorlardan razı olsun. Çok yardımcı oldular. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Onlara minnettarız. 12 kişi buradayız. Bir evden 10 kişi iyileşti, 2 kişinin de tedavisine devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haberler
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haberler
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu Haberler
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Erdoğan'dan ateşkesi ihlal eden Esed'e gözdağı: Bedelini ödeyecek Haberler
Erdoğan'dan ateşkesi ihlal eden Esed'e gözdağı: Bedelini ödeyecek
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilecek
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilecek
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp 'Ölmek istiyorum' diye bağıran genci öldürdü
ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ümit Özdağ Özlem Zengin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Ebru Şallı Fettah Can Rafet El Roman
Spor Lionel Messi Shane Larkin Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Van'da Kovid-19 tedavisi gören aynı aileden 10 kişi alkışlarla taburcu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 21:02:47. #1.15#
title