Van'da Kovid-19'la mücadele eden hemşireler için hatıra ormanı oluşturuldu

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türk Hemşireler Derneği Van Temsilciliği iş birliğinde, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla fedakarca mücadele eden hemşireler için hatıra ormanı oluşturuldu.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi mevkisindeki fidan dikim etkinliğine, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Hastane Başhekim Dr. Ümit Haluk İliklerden, YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan, Başhemşire Leyla Meral, hastane personeli ve hemşireler katıldı.

Şevli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan ettiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında bin 111 fidanın toprakla buluşturulduğunu belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Kovid-19'la mücadelede sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Düzenlediğimiz bu etkinlikte özellikle hemşirelerimizle buluşmak istedik. Onların anısına hatıra ormanını oluşturuyoruz. Daha yeşil bir kent, bir üniversite ve ülke için ağaç dikmeye devam edeceğiz. Üniversitemizin master planı çerçevesinde belirlediğimiz açık alanlara her yıl fidan dikeceğiz."

Konuşmaların ardından "Hemşire Hatıra Ormanı" isminin verildiği alanda, fidanlar toprakla buluşturuldu.

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