Van'da Kovid-19'a yakalanan 500 kişiden 410'u iyileşti
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Van'da Kovid-19'a yakalanan 500 kişiden 410'u iyileşti

Van'da bugüne kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 500 kişiden, 410'unun iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

Van'da Kovid-19'a yakalanan 500 kişiden 410'u iyileşti
30.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:49

Van'da bugüne kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 500 kişiden, 410'unun iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte salgın sürecinden bu yana 500 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan hastalardan 410'u iyileşerek taburcu olurken, 10 kişi de hayatını kaybetti.

64 bin kişinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı kentte, 17 bin kişinin karantina süreci devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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