Van'da Kovid-19'a yakalanan 500 kişiden 410'u iyileşti Van'da bugüne kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 500 kişiden, 410'unun iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

Van'da bugüne kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 500 kişiden, 410'unun iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte salgın sürecinden bu yana 500 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan hastalardan 410'u iyileşerek taburcu olurken, 10 kişi de hayatını kaybetti.

64 bin kişinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı kentte, 17 bin kişinin karantina süreci devam ediyor.

Kaynak: AA