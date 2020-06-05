Van'da koruma altına alınan yavru kurtlar, Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gönderilecek
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Van'da koruma altına alınan yavru kurtlar, Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gönderilecek

Van'da koruma altına alınan yavru kurtlar, Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gönderilecekVAN'ın Erciş ilçesinde, anneleri öldürüldükten sonra bazı kişiler tarafından farklı amaçlar için sahiplenilen ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla bulunan 3 yaban kurt, geçen hafta Van Yüzüncü...

05.06.2020 19:04 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:12

Van'da koruma altına alınan yavru kurtlar, Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gönderilecek

VAN'ın Erciş ilçesinde, anneleri öldürüldükten sonra bazı kişiler tarafından farklı amaçlar için sahiplenilen ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla bulunan 3 yaban kurt, geçen hafta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Korunma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde getirilerek koruma altına alındı. YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, koruma altında bulunan 3 yavru kurt ve akbabayı Gaziantep'teki Hayvanat bahçesine gönderileceğini söyledi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığ ekipleri, ilçenin İkizcalı Mahallesinde yaban kurt avlandığı ve yavrularının sahiplenildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, yaban kurdu öldüren ve yavrularını sahiplendiği belirlenen 4 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerde 3 yaban kurdu yavrusu bulundu. Anne kurdu öldürüp yavrularını sahiplendikleri anlaşılan şüphelilere, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçundan toplam 15 bin 025 TL idari para cezası uygulandı. Muhafaza altına alınan 3 kurt yavrusu ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

ÖZENLE BESLENİLİYOR

Rehabitasyon Merkezi'nde veteriner hekimler kontrolünde özenle beslenen yavru kurtlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibinin aldığı kararla Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderilmesine karar verildi.

Prof. Dr. Aslan, bakımları yapılan yavru kurtlar ile akbabayı, Gaziantep Hayvanat Bahçesine,göndericeleğini belirterek,"

"YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Van Gölü Havzasındaki bütün yaban hayvanlarının her döneminde çalışmaları yapıp, bunların rahatını sağlamakta ve üremeleri için gerekti ortamları hazırlayarak hizmetlere devam etmekte. Son olarak da Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı çevre timleri, bir vatandaş yavru kurtları annelerinden ayırıp, çeşitli amaçlarla kullanılacağı ihbarı üzerine Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, yakalayarak Doğa Koruma Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü Van Şubesi tarafından bize getirildi.Getirildiklerinde daha yeni sütten kesilmemiş ve anne sütü almamış durumdalardı.Biz bakımlarını yaptıktan sonra, bunların daha uygun bir ortamda yaşayabileceği hayvanat bahçesi ile irtibata geçildi. Bundan sonraki yaşamlarını hayvanat bahçelerinde sürdürecekler. Rehabilitasyon Merkezimizin amacı, doğaya döndürmek.Son olarak bize gelen 3 yavru kurdu, doğaya döndüremeyeceğimiz ve evcilleşme ihtimaline karşı Gaziantep Hayvanat bahçesine göndereceğiz. Bunun yanında iki yıldır misafir ettiğimi Akbabamızı da bunlarla beraber hayvanat bahçesine göndereceğiz.Akbaba da kanadı kopmuş olarak gelmişti. Tedavisini yaptık. Yaklaşık 2 yıldır rehabilitasyon merkezimizde misafir etmekteydik. YYÜ rehabilitasyon merkezi olarak bu işle ilgili koordinasyonu sağlamaktayız. Bize gelen bilgiye göre bu kurtların anneleri öldürülmüş ve bunu yapan şahısalra da çok büyük miktarda ceza yazıldı. Buradan vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Her canlı kendi habitatında yaşam alanında değerlidir.Eğer o canlıyı yaşam alanından kurtarırsan hem ekolojik dengeyi bozarsın, hem de hayvana haksızlık yapmış olursun. Kurt, normal olarak dağında, bozkurunda yaşar. Eğer siz bunu orda koparırsanız bunun adı artık köpek olur. Köpek bahçesinde, kurt dağında, ördek gölünde, flamingo kıyısında, kartal dağında, serçe ağacında, bülbül kafesinde ve keklik tarlasında önemlidir.Van Gölü hafvzasında bu yönde şanslıyız."dedi.

Van'da koruma altına alınan yavru kurtlar, Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gönderilecek

Kaynak: DHA

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