Van'da koronavirüsü yenen 3 kişi taburcu oldu
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Van, Sağlık

Van'da koronavirüsü yenen 3 kişi taburcu oldu

Van'da koronavirüsü yenen 3 kişi taburcu oldu Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik: "Bir ay içerisinde 11 hastamız şifa buldu" Van'da korona virüs nedeniyle tedavi altına alındıkları hastaneden iyileşen 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

10.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:48
Van'da koronavirüsü yenen 3 kişi taburcu oldu

Van'da koronavirüsü yenen 3 kişi taburcu oldu

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik:

"Bir ay içerisinde 11 hastamız şifa buldu"

VAN - Van'da korona virüs nedeniyle tedavi altına alındıkları hastaneden iyileşen 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında korona virüs nedeniyle tedavi gören 3 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan Feride Tay (60), Sabri Yıldızer ve Ercan Çiftçibaşı, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu. Hastane önünde düzenlenen törende taburcu olan hastalara çiçek takdim edildi. Van'da şimdiye kadar son 3 kişiyle birlikte korona virüs tedavisi gören 11 kişinin taburcu olduğu bildirildi.

"Mücadelemiz devam ediyor"

Gazetecilere açıklama yapan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, korona virüsle mücadele etmeye devam ettiklerini belirtti. Şu ana kadar 11 kişinin sağlığına kavuştuğunu hatırlatan Başhekim Çelik, "Korona virüsü pozitif olan ve genel durumları kötü olan 3 hastamızın başarılı bir şekilde tedavilerini tamamladık. Tüm sağlık çalışanlarımız ve destek personelimizle beraber virüsle mücadele ederek başarıya imza attık ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi hastanesi ilan edildi. O günden bu yana bütün vakaların hastanemizde takipleri ve tedavileri yapılıyor. İlk vaka Van'da 15 Mart'ta gözlemdi. Türkiye'de ise 11 Mart'ta gözlemlenmişti. Bir ay içerisinde 11 hastamız şifa buldu. Bugün de 3 vakamızı şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Şifayla taburcu olan hastalar ise 'evde kal' çağrılarına herkesin uyması gerektiğini belirterek, süreçte kendilerine yardımcı olan sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

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