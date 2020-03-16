Van'da koronavirüse ilişkin alınan tedbirler değerlendirildi Van'da Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Van'da Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda salgın hastalıklara karşı alınan tedbir ve önlemler görüşüldü.

Toplantıda salgın hastalıklara karşı Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kurallar, bu konuda alınan tedbir ve önlemlerle korunma yollarına dair bilgiler verildi. Virüse karşı vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gündeme alındı.

Vali Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Van Ticaret Sanayi Odası, Van Ticaret Borsası, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Edremit Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediyesi ve İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğünden yetkililer katıldı.

Kaynak: AA