Van'da koronavirüs tedbirleri Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal mesafenin korunması için kaldırımlara "'Sağlığınız İçin Mesafenizi Koruyun, En Az 1 Metre" yazılı çıkartmalar yapıştırıldı.

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal mesafenin korunması için kaldırımlara "'Sağlığınız İçin Mesafenizi Koruyun, En Az 1 Metre" yazılı çıkartmalar yapıştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sıraya girdikleri alanlarda sosyal mesafenin korunması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, banka, noter ve PTT şubelerinin önlerindeki kaldırımlara "'Sağlığınız İçin Mesafenizi Koruyun, En Az 1 Metre" yazılı çıkartmalar yapıştırıldı.

Belediye otobüslerine dezenfektan kiti bırakılan kentte, insanların evde kalmasını teşvik etmek için otobüslerin dış kısımlarına "evde kal ve eve git" yazıları asıldı.

Kaynak: AA