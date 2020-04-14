Van'da koronavirüs önlemleri kapsamında market denetimi ve dilenci operasyonu
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Van'da koronavirüs önlemleri kapsamında market denetimi ve dilenci operasyonu

Van'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında marketler denetlendi, kavşaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

14.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:00
Van'da koronavirüs önlemleri kapsamında market denetimi ve dilenci operasyonu

Van'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında marketler denetlendi, kavşaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi Zabıta, Gıda Kontrol ve Denetim ile İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketleri denetledi.

Koronavirüs nedeniyle yayımlanan genelgeler kapsamında kişisel hijyen kuralları, maske, eldiven, bone ve önlük gibi koruyucu ekipman kullanılması konusunda iş yeri sahiplerini bilgilendiren ekipler, açıkta ürün satışı yapılmaması, ekmek, meyve-sebze gibi ürünlerin paketlenerek satışa sunulması, hasta personelin çalıştırılmaması, çalışan ve müşteriler için dezenfektan bulundurulması, işletmelerin düzenli olarak havalandırılması konularında uyarılarda bulundu.

Ekipler, koronavirüsten korunmak için 10 altın kuralın yazılı olduğu broşürleri market çalışanları ve vatandaşlara dağıttı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de kavşaklarda dilencilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Özel kıyafetli ekipler özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde koronavirüs tedbirlerine uymayarak insan sağlığını hiçe saydıkları gerekçesiyle 4'ü çocuk 9 kişiyi yakaladı.

Dilencilere hem Kabahatler Kanunu kapsamında hem de sosyal mesafeyi korumadıkları için yasal işlem uygulandı.

"Dilencilerin büyük bir kısmı ihtiyaç sahibi değil"

Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, duygu istismarcılarına yönelik operasyonların devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Koronavirüs dolayısıyla izolasyonun çok önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dilenciliği meslek haline getirmiş kişiler halen sokaklarda sosyal mesafe kuralına uymuyor. Vatandaşlardan ricamız bu kişilere lütfen bağışta bulunmasınlar. Bu kişiler sürekli hareket halinde oldukları için size hastalık bulaştırabilir. Büyük bir kısmının da ihtiyaç sahibi olmadıkları tespit edilmiştir."

Kaynak: AA

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